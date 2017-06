Construção do campus universitário: “É um facto consumado”

29/06/2017 14:00 - Modificado em 29/06/2017 14:38

O primeiro-ministro iniciou esta quinta-feira uma visita de dois dias à São Vicente. O primeiro-ministro junto com a delegação que o acompanha foram recebidas no Paços do Conselho. E, Ulisses Correia e Silva não fugiu ao tema da construção do campus universitário na cidade da Praia e manifestação convocada por um grupo de cidadãos de São Vicente marcada para o dia 5 de Julho.

E como iniciou queria “clarificar e esclarecer algumas coisas que estão na ordem do dia”, fazendo menção aos tópicos citados.

Muito sem tem falado, em São Vicente, sobre a construção do campus universitário na cidade da Praia, e Ulisses Correia e Silva afirma que “é um facto consumado”. Como afirma o processo iniciou-se em Novembro de 2014, quando o país expressou a República Popular da China o desejo de construir um campus universitário. Avança que em 18 de Janeiro de 2016 assinou o acordou onde “onde expressamente tinha sido estipulado” a construção do campus na zona Kapa, em Palmarejo.

“A decisão foi definitiva, e este governo não tinha e não tem condições para alterar um acordo em nome do Estado de Cabo Verde”. E como esclarece com a assinatura do acordo continha as condições de contrato dos empreiteiros, e os aspetos étnicos na perspetiva de um local já escolhido previamente. “Facto consumado”, afirmando que não poderia mudar um acordo já firmando. E para Correia e Silva se fosse uma opçaão do atual governo, poderia ter outrá sugestão do local para a construção.

Para Ulisses Correia e Silva é legítimo as pessoas manifestarem e demostrarem sua indignação mas que deixam de fora o governo neste assunto. “Não estivemos nem na base da decisão nem da escolha”, como argumenta.

“As pessoas são livres para manifestarem sobre o que bem entenderem”, como finaliza Ulisses Correia e Silva.