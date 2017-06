Ricardo Martins lança cover de “Raio de Sol” da artista Cremilda Medina

Ricardo J. Martins, compositor multi-instrumentista português, lançou esta semana um cover, versão instrumental, da música “Raio de Sol” da artista Cremilda Medina.

Com a sua Guitarra Portuguesa compôs uma versão instrumental no estilo fado, gravada após a sua visita a Cabo Verde para um concerto de apresentação do seu primeiro disco de Guitarra Portuguesa instrumental denominado “Ricardo J. Martins”, que aconteceu no ano passado na cidade da Praia.

Na sua página oficial do YouTube Ricardo escreveu:

“Na minha primeira visita a Cabo Verde para um concerto de apresentação do meu primeiro álbum que aconteceu em Dezembro do ano passado, fiquei apaixonado pela Morna. Entre muitas músicas que tive a oportunidade de ouvir, uma delas destacou-se no meu ouvido pela voz da sua intérprete, pelas sonoridades, pela calma que me transmitiu.

Raio de Sol é o primeiro single da cantora cabo-verdiana Cremilda Medina, uma morna feita em homenagem à sua falecida avó materna.

Cremilda, cantora do estilo tradicional da música de Cabo Verde, é uma defensora dos estilos musicais mais tradicionais do seu País, canta de uma forma sublime, transmitindo a quem a ouve uma serenidade incrível, sendo que a Morna é o seu estilo musical de eleição.

Morna e Fado são ambos estilos musicais que retratam a nostalgia, a saudade, os destinos, possuindo uma raiz comum, uma identidade muito próxima, um elo de ligação entre Portugal e Cabo Verde.

Daí surgiu-me esta ideia, de transpor para a Guitarra Portuguesa a voz doce da Cremilda Medina e, assim, surgiu este cover de ‘Raio de Sol’”.