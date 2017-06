CV Móvel Fest 2017 em todas as ilhas com um cartaz com cerca de 70 artistas

29/06/2017 05:25 - Modificado em 29/06/2017 05:25

A empresa de comunicação móvel, CVMóvel, em comunicado de imprensa assegura que à semelhança de outros eventos musicais promovidos pela empresa um pouco por todo o país, este ano, a mesma pretende levar aos palcos do evento Cv Movel Fest, em todo o arquipélago, cerca de 70 artistas por um total de 11 espectáculos.

A primeira ilha a receber o evento é São Nicolau, no dia 01 de Julho e o último CVMóvel Fest deste Verão acontece no dia 02 de Setembro. As datas dos restantes eventos serão anunciadas brevemente pela organização.

Uma aposta na música e nos artistas cabo-verdianos das mais variadas formas, explica a organização do evento, quer através de realização e associação da Empresa a eventos musicais de referência no país, quer através da nossa aposta em artistas nacionais de reconhecida qualidade.

“Há já vários anos que na CV Móvel, com a chegada do Verão chegam também os festivais. Um pouco por todas as ilhas, o “CV Móvel Fest” vai proporcionar uma noite de Verão cheia de animação e de boa música”, escreve o comunicado, onde a mesma afirma que a música, que é sem dúvidas um dos principais eixos estratégicos da empresa, será a rainha e o elemento agregador de laços entre os participantes do festival.