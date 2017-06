Tarrafal Santiago: Futebolista de 22 anos morre dentro do campo após ataque cardíaco

29/06/2017 05:24 - Modificado em 29/06/2017 05:24

Wilson Sanches, “Tinho”, jogador de 22 anos do Beira-Mar, sofreu na tarde de ontem um ataque cardíaco quando jogava no campo de Chã Bom, Tarrafal de Santiago.

A tragédia ocorreu na tarde do dia 27, no campo de futebol de Chã Bom onde alguns jovens disputavam o torneio “Chã Bom em movimento”. A vítima respondia por Wilson Júnior Tavares Sanches, de 22 anos de idade e sentiu-se mal quando jogava.

No chão, inanimado, os colegas tentaram socorrê-lo mas o jogador conhecido por “Tinho” não resistiu ao ataque cardíaco tendo falecido ainda sem ter dado entrada no hospital.

De acordo com os familiares, o jovem futebolista tinha indicação médica para não jogar devido a problemas cardíacos, contudo, a paixão pelo futebol era maior tendo acabado por falecer praticando aquilo que mais gostava e sonhava.

O jogador natural do Tarrafal de Santiago e que jogou também para o Varandinha, entrou para o Beira-Mar ainda muito jovem, com penas 16 anos e conseguiu fazer uma carreira brilhante dentro do clube. “Tinho” jogava na posição extremo/avançado e já tinha catorze golos no seu activo.