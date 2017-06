CMTSN : Nem a FCF, nem AFSN pediram o campo para o jogo do dia 27

29/06/2017 05:09 - Modificado em 29/06/2017 05:09

A Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau , proprietária e gestora do Estádio Orlando Rodrigues, através da sua página do Facebook diz que não tem culpa por o jogo do dia 27 entre a Ultramarina e o Mindelense não se ter realizado , Defende “que nem a Federação Cabo-verdiana de Futebol, nem a Associação de Futebol de São Nicolau solicitaram o Estádio Municipal Orlando Rodrigues para a realização do jogo para o dia 27 de junho, terça-feira.”. Ou seja atira as culpas para a FCF e a AFSN, Reagindo ao comunicado da FCF esclarece que “Quanto ao responsável pelo estádio, não existe essa figura, e durante esse campeonato ele não exerce essa função de porteiro por causa dos jogos e quem tem as chaves é outro funcionário. As chaves não desaparecerem, o que aconteceu é que nem a Federação Cabo-verdiana de Futebol, nem a Associação de Futebol de São Nicolau solicitaram o Estádio Municipal Orlando Rodrigues para a realização do jogo para o dia 27 de junho, terça-feira “

Quanto a decisão da FCF de interditar o Orlando Rodrigues até a conclusão do processo a CMTSN lembra “.No que toca a decisão da Federação Cabo-verdiana de Futebol, respeitamos, mas não se pode esquecer que o Estádio Orlando Rodrigues é um investimento do Município e todas as despesas são pagas pelo município, com as receitas/impostos que os munícipes pagam. “