António Monteiro: “alguém se encarregou de esconder as chaves”

29/06/2017 05:05 - Modificado em 29/06/2017 05:05

A polémica em torno do jogo entre a Ultramarina e o Mindelense a contar para a primeira mão das meias-finais do Campeonato Nacional de Futebol chegou ao Parlamento. António Monteiro, Presidente da UCID, ainda não compreendeu o que se passou e pede esclarecimentos sobre o ocorrido, tendo sido bastante crítico nas suas declarações sobre a não abertura do estádio para a realização do respectivo jogo.

“A UCID não entende como é possível que um estádio municipal seja fechado para a não realização de um desafio de futebol, quando está em causa um jogo do campeonato. Nós não conseguimos entender tal situação”.

Para Monteiro, “alguém se encarregou de esconder as chaves ou de fechar a porta e não permitir que o jogo se realizasse”. E ainda, continua Monteiro, o Governo deve averiguar a situação e tomar as medidas necessárias para que no futuro não se voltem a registar situações do género. “É triste e lamentável e demonstra que estamos um pouco imaturos na nossa democracia”.

O Ministro do Desporto, Elísio Freire, também falou sobre a situação e respondeu ao deputado. Freire afirmou que o Governo está a seguir a “situação e está muito apreensivo”. Freire sublinha que o Governo vai fazer de tudo para tirar a situação a limpo. “Iremos até à última consequência se alguém abusou da sua posição para não deixar desenvolver o desporto em Cabo Verde”.

Elísio espera que a justiça desportiva possa funcionar e pede que os outros possam deixar a justiça trabalhar.