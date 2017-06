São Vicente : grupo de cidadãos convoca manifestação contra política centralista e discriminatória

Ainda sobre o recrutamento da “Grande manifestação de Soncent” que acontece no dia 05 de Julho, altura em que Cabo Verde comemora 42 anos de independência nacional e que até já tem a reacção do Movimento Pro-Praia que promete fazer de tudo para que o Governo não ceda às pressões sãovicentinas.

Esta data, 05 de Julho, é marcante para os cabo-verdianos e para os responsáveis da organização da manifestação, pois é crucial aproveitarem esta data pelo seu valor simbólico.

Lançada nas redes sociais há pouco tempo, a adesão a este recrutamento é considerada “bastante boa” pelos organizadores, com diversos comentários, gostos e partilhas. Os promotores esperam que no dia 05 de Julho, Mindelo não será ocupada apenas por pessoas a celebrarem mais um ano de independência do país, mas também por manifestantes que prometem reunir-se a partir das 10 horas de manhã na Praça Estrela para, juntos, lutarem contra as políticas de centralização dos poderes e investimentos em Santiago e, ao mesmo tempo, exigir autonomia para a ilha de São Vicente.

De acordo com os posts e comentários lançados sobre este evento nas redes sociais, no dia 05 de Julho, Mindelo estará em polvorosa, com o povo de “Soncent”, segundo um internauta, unindo as sinergias para mostrar o desagrado das “gentes de Soncent” contra esta política “centralista e discriminatória contra a ilha”.

“Por São Vicente. Por Cabo Verde. Por uma cidadania independente. Todas as Vozes. Todas as cores: uma só ilha”, é o lema do movimento Sokols 2017, uma referência a um movimento social criado no Mindelo na década de trinta, também conhecido por Falcões de Cabo Verde, “que incutiam o espírito de cultura cívica, física e intelectual na juventude de então cujos frutos dessa geração tão culta, interessante e generosa, colhemos ainda hoje.”

Este movimento, não pretende, segundo resposta às várias críticas, ser um movimento bairrista e, como citam nos comentários diversas vozes de São Vicente, “reduzir o movimento Sokols 2017 a um sopro de bairrismo ou de oportunismo partidário é um erro tremendo. É passar um atestado definitivo de menoridade mental ao povo de São Vicente. Mas é tiro e queda: sempre que algo se mexe na sociedade civil em Cabo Verde, é conveniente colar esses sopros a intenções tribais”, escreve João Branco, uma das vozes que considera as críticas com o intuito de enfraquecer o movimento.

Outro internauta defende que denominar de “bairrista quando o povo de uma ilha fala, manifesta, reivindica o melhor para a sua ilha, pois a ilha é unicamente sua e de mais ninguém, porque errado é quem pensa que Cabo Verde é o que está na Lei, na cabeça dos políticos, sobretudo, na cabeça dos ignorantes. Cada ilha é um património sagrado dos que nela nasceram, vivem ou escolheram para viver. Bairrismo, sim”.

Justifica afirmando que cada povo das ilhas tem de cuidar do seu próprio destino. “Manifestar, sim, contra o “establishement”, contra promessas insensatas e mentirosas. Sou a favor do levantamento popular mesmo a contragosto de partidos e de governos. É “bera” fazer-se o aproveitamento político. São Vicente não deve admitir isso porque desvaloriza a luta que juntos fizemos para conquistar a independência e a liberdade de pensar, falar e de agir. Cada ilha que tome conta do seu próprio destino, quando sentir que há desmandos, escreve Barbosa Carlos, outro internauta apoiante desta causa, que nos últimos dias tem levantado diversas discussões e muitos apoiantes.

Apesar da forte adesão muitos são ainda os avisos sobre a comparência de pessoas trajadas com camisas, bandeiras ou referências a qualquer partido político, com a ameaça de abandonar o local.

“O que está em causa é o nosso orgulho e a defesa da ilha que nos viu nascer ou que muitos adoptaram”.