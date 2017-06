Nacional : O responsável pelo estádio é funcionário da CMTSN e jogador da Ultramarina

28/06/2017 13:48 - Modificado em 28/06/2017 13:48

De acordo com o comunicado da Federação Cabo-verdeana de Futebol o responsável pelo Estádio Orlando Rodrigues , no Tarrafal de S.Nicolau , Francisco Cruz, é funcionário da Câmara Municipal do Tarrafal e jogador do FC Ultramarina. No mesmo comunicado a FCF explica que “Às 14h30, conforme acordado na reunião técnica que teve lugar na manhã do dia 27 de Junho de 2017, as duas equipas (FC Ultramarina e CS Mindelense), a da arbitragem, a Polícia Nacional, os Delegados ao jogo da Associação Regional de Futebol de São Nicolau (RFSN) e o Comissário da FCF apresentaram-se no Estádio Orlando Rodrigues, na cidade do Tarrafal, em S. Nicolau, para a realização do jogo marcado para as 16h;

Entretanto, as portas do Estádio em causa encontravam-se fechadas e não foram abertas a hora marcada. Segundo consta, o responsável do Estádio é o sr. Francisco Cruz, que por coincidência é funcionário da Câmara Municipal do Tarrafal e jogador do FC Ultramarina;

Face à situação encontrada, os árbitros para o jogo em causa acordaram com as duas equipas uma tolerância de 30mn, ou seja, até às 16h30, para que o responsável do Estádio abrisse o recinto do jogo. Cumprido a tolerância, apesar dos esforços, o Sr. Francisco Cruz não foi localizado para mandar fazer a abertura do Estádio;

O FC Ultramarina, após a não realização do jogo, dirigiu uma nota à FCF, comunicando que “… o jogo não se realizou devido a não transmissão do recinto do jogo por parte da Câmara Municipal Tarrafal de São Nicolau, pelo que a equipa esteve desde 14:30 na frente do estádio para iniciar um dia de jogo supostamente normal (7 jogadores)”.