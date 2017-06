Nacional : FCF remete o caso para o conselho de disciplina e mantém data do jogo da segunda –mão

28/06/2017 13:35 - Modificado em 28/06/2017 13:35

A Federação Cabo-verdiana de Futebol reagiu a não realização do jogo entre o FC Ultramarina e o CS Mindelense, da 1ª mão das meias finais do Campeonato , ontem porque as portas do campo não foram abertas .O processo vai ser encaminhado para o Conselho de Disciplina para procedimento disciplinar e consequente enquadramento dos factos nas penas disciplinares que ao caso couber, nos termos do art. 21º do Regulamento de Disciplina e que são: a) Advertência; b) Repreensão registada; c) Multa; d) Indemnização; e) Derrota; f) Desclassificação; g) Baixa de divisão quando possa ter lugar; h) Suspensão e i) Interdição temporária do campo de jogos, quando possa ter lugar

Transcrevemos na integra o comunicado da FCF

Em função da não realização do jogo entre o FC Ultramarina e o CS Mindelense, da 1ª mão das meias finais do Campeonato Nacional, época 2016/17, a Direcção da Federação Cabo-verdiana de futebol (FCF), na posse dos relatórios da partida entretanto não realizada, vem tornar público o seguinte:

Às 14h30, conforme acordado na reunião técnica que teve lugar na manhã do dia 27 de Junho de 2017, as duas equipas (FC Ultramarina e CS Mindelense), a da arbitragem, a Polícia Nacional, os Delegados ao jogo da Associação Regional de Futebol de São Nicolau (RFSN) e o Comissário da FCF apresentaram-se no Estádio Orlando Rodrigues, na cidade do Tarrafal, em S. Nicolau, para a realização do jogo marcado para as 16h;

Entretanto, as portas do Estádio em causa encontravam-se fechadas e não foram abertas a hora marcada. Segundo consta, o responsável do Estádio é o sr. Francisco Cruz, que por coincidência é funcionário da Câmara Municipal do Tarrafal e jogador do FC Ultramarina;

Face à situação encontrada, os árbitros para o jogo em causa acordaram com as duas equipas uma tolerância de 30mn, ou seja, até às 16h30, para que o responsável do Estádio abrisse o recinto do jogo. Cumprido a tolerância, apesar dos esforços, o Sr. Francisco Cruz não foi localizado para mandar fazer a abertura do Estádio;

O FC Ultramarina, após a não realização do jogo, dirigiu uma nota à FCF, comunicando que “… o jogo não se realizou devido a não transmissão do recinto do jogo por parte da Câmara Municipal Tarrafal de São Nicolau, pelo que a equipa esteve desde 14:30 na frente do estádio para iniciar um dia de jogo supostamente normal (7 jogadores)”.

Perante este cenário, e decorrente dos factos apurados, a FCF decidiu o seguinte:

Remeter, ao Conselho de Disciplina, os Relatórios do jogo – entretanto não realizado – (da Arbitragem e dos delegados ao jogo), para procedimento disciplinar e consequente enquadramento dos factos nas penas disciplinares que ao caso couber, nos termos do art. 21º do Regulamento de Disciplina e que são: a) Advertência; b) Repreensão registada; c) Multa; d) Indemnização; e) Derrota; f) Desclassificação; g) Baixa de divisão quando possa ter lugar; h) Suspensão e i) Interdição temporária do campo de jogos, quando possa ter lugar;

Suspender, provisoriamente, o Estádio Orlando Rodrigues, não realizando nele qualquer prova e/ou jogo oficial organizado ou reconhecido pela FCF, enquanto decorre o processo;

Manter o calendário do CN inalterável, realizando-se o jogo da 2ª mão das meias finais entre o CS Mindelense e o FC Ultramarina no domingo , dia 02 de Julho, às 16h, no Estádio Adérito Sena, na cidade do Mindelo, em São Vicente.