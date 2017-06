Santo Antão: 2020 é a data prevista para o início da contratualização para a construção do aeroporto

A construção do aeroporto de Santo Antão é compromisso do Governo e Ulisses Correia e Silva reitera a promessa para com os santoantonienses e prevê a edificação dentro de três anos. O aeródromo deverá nascer no Porto Novo.

O Primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, durante a sua visita à ilha das montanhas reiterou o compromisso da construção do aeroporto em Santo Antão. O processo já se encontra em andamento e garante que em 2020, vai iniciar a contratualização para a construção.

O Chefe do Executivo que realça a vontade de apostar no desenvolvimento desta ilha, acredita que “a ilha oferece um conceito de turismo que pode dar um salto muito grande se a desencravamos pelo ar, através do aeroporto”.

O Primeiro-ministro entende que as obras que vêm sendo realizadas na ilha de Santo Antão, terão forte impacto no seu desenvolvimento, sobretudo na vida das populações. UCS destacou a requalificação dos centros urbanos e das cidades, uma das prioridades do Governo.

Ulisses Correia e Silva que ainda se encontra de visita a Santo Antão até ao dia 29 de Junho, anunciou para breve um Programa de Desencravamento de Localidades para potenciar actividades turísticas, piscatórias e agrícolas.