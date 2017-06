Candidatos à bolsa de estudo reclamam atraso na emissão de passaporte

28/06/2017 02:35 - Modificado em 28/06/2017 02:35

A demora na emissão de passaportes na ilha do Fogo tem apoquentado os estudantes que pretendem continuar os estudos fora do país. Os candidatos à bolsa de estudo dizem-se preocupados com a situação e pedem pela celeridade na resolução do problema.

O problema do atraso na emissão de passaportes não é um problema exclusivo da ilha do Fogo, mas de Cabo Verde. A situação atinge também alunos candidatos a bolsas de estudo que se dizem descontentes.

A aluna Liliana que pretende continuar os estudos em Portugal adianta que não tem conseguido dar seguimento ao processo de bolsa de estudo uma vez que ainda não dispõe do passaporte.

O estudante Lory diz-se lesado e manifesta o seu descontentamento com a situação por que passam os cabo-verdianos e apela à intervenção do Governo.

Segundo informações apuradas junto da PN, a emissão deste documento tem enfrentado problemas com a falta de “sistema”. Apesar das facilidades das novas tecnologias, temos vindo a enfrentar bloqueios no sistema informático o que tem ditado a atraso.