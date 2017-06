Madeiral: homem morre ao bater com a cabeça no chão após ser empurrado

28/06/2017 02:30 - Modificado em 28/06/2017 02:30

Herculano Ferreira Fernandes, 43 anos de idade, morreu no dia 26, ao bater com a cabeça no chão na zona de Madeiral, São Vicente. O corpo chegou ao Hospital Batista Sousa cadáver e assim foi conduzido a Casa Mortuária. As testemunhas oculares numa primeira abordagem disseram a PJ que “Kula” estava embriagado “ caí e bateu com a cabeça no chão e morreu no local “. Mas, o interrogatório as pessoas presentes acabou por mostrar que “ Kula foi empurrado por um primo durante uma discussão e que ao cair bateu com a cabeça na berma da estrada e acabou por morrer”. Isto quando antes todos “disseram que caiu”. O primo de Kula acabou por assumir que empurrou o familiar mas “ sem nenhuma intenção de lhe provocar qualquer dano “. Mediante a confissão ficou detido nas instalações da PJ e hoje será presente ao Juiz para a aplicação da medida coação