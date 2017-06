Campus Universitário : Pro –Praia promete tudo fazer para não deixar o Governo ceder a pressão sãovicentina

28/06/2017 02:24 - Modificado em 28/06/2017 02:24

O Movimento Pro- Praia reagiu ás iniciativas de um grupo de sanvicentinos que pretende que o governo faça marcha-atrás na sua intenção de construir o Campus Universitário da UNI-CV apenas na cidade da Praia considerando que “A geração actual santiaguense não deixará que projectos desses, determinados oficialmente para Santiago, sejam levados de novo com base em argumentos estapafúrdios que vimos assistindo. Combateremos e inundaremos as instituições de abaixo-assinados para jamais deixar que desventuras do passado vinguem aqui e acções barradas outra vez, como o foi a cidade administrativa, plataforma de frio no porto da Praia, Djéu que fornecia carvão no passado etc”. Em declarações ao online Santiago Magazine , o presidente do Pro – Praia diz que não entende os argumentos contra a instalação do Campus Universitário da UNI-CV e explica “o Campus Universitário foi correctamente caracterizado como projecto prioritário e urgente para Santiago, que é o mesmo que dizer para Cabo Verde porque nesta ilha as infraestruturas servem mais para os outros do que para a própria ilha. Isso ficou definido tanto pelo Governo como pela cooperação chinesa tendo esta transmitido às pessoas os critérios ponderosos que ditaram essa escolha”.

[1]