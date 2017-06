António Monteiro exige centro de hemodiálise para São Vicente

28/06/2017 02:20 - Modificado em 28/06/2017 02:20

O Presidente da UCID, António Monteiro, durante a sua intervenção no Parlamento na sessão desta terça-feira, exigiu do Governo a instalação do centro de hemodiálise em São Vicente, para que possa servir a população da Zona Norte do país. Pediu ao Governo que seja alocado no Orçamento de Estado para 2018 a construção do centro.

O único centro de hemodiálise no país está instalado no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia” e Monteiro adianta que conforme informações recolhidas, “a maioria das pessoas vem da região de Barlavento”.

“Temos uma situação crítica neste momento, sobretudo para as pessoas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau que estão na Praia a fazer hemodiálise com todo o custo financeiro e social para as famílias. Queremos exigir do Governo a possibilidade de instalar em São Vicente um centro de hemodiálise, já que a maioria das pessoas que utiliza o serviço provém da Zona Norte do país”.

Há muito que o centro de hemodiálise tem sido um pedido por parte dos responsáveis e utentes da saúde, visto o custo das deslocações e do serviço. O pedido da UCID encontrou eco nas outras bancadas que vêem a infra-estrutura como uma necessidade premente e que já se faz sentir. Isto, tanto pela necessidade que deixa às pessoas da Zona Norte, como para descongestionar os serviços oferecidos na Cidade da Praia.