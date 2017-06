Nacional: jogo da meia- final não se realizou porque as portas do estádio não foram abertas

28/06/2017 02:14 - Modificado em 28/06/2017 02:14

Após a confirmação por parte da Ultramarina de que não marcaria presença no jogo desta terça-feira alegando os seus motivos, o Mindelense compareceu no estádio para o jogo que estava agendado para as 16 horas, mas as portas não foram abertas, de acordo com uma fonte do clube a este Online.

O jogo relativo às meias-finais ficou adiado, mais uma vez, e agora aguarda-se nova data por parte da FCF. De acordo com a mesma fonte, a equipa dos tetracampeões nacionais chegou ao estádio Orlando Rodrigues por volta das 15 horas, onde encontrou a equipa da Ultramarina com pelo menos sete jogadores, pois outros 10 não foram dispensados para marcarem presença neste jogo. Contactada ainda durante o período antes do jogo, a fonte apontou que a equipa iria esperar até às 16 horas e 10 minutos para rumar à pensão onde está alojada, vincando que todos os jogadores do clube estavam tranquilos, à espera da resolução do problema.

Num outro contacto estabelecido após a hora prevista para o jogo, a fonte realçou que já se encontravam na pensão, isto é, às dezasseis e quarenta minutos e que assinaram um documento para o árbitro poder fazer o relatório do jogo. A equipa parte quinta-feira 29, às 22 horas para São Vicente, uma viagem que, segundo a nossa fonte, vai ser feita de barco.

Neste momento, espera-se uma reacção por parte da FCF sobre este jogo, visto que a segunda mão está agendada para o próximo fim-de-semana no estádio Adérito Sena aqui no Mindelo. Com a não realização do jogo da primeira mão, resta saber se o jogo da segunda mão será realizado, já que a comitiva do Mindelense parte de São Nicolau na quinta-feira sem jogar o jogo da primeira mão.