Giovanna Antonelli fala sobre síndrome do pânico e violência: “assaltada 12 vezes”

27/06/2017 06:35 - Modificado em 27/06/2017 06:36

Giovanna Antonelli abriu o coração ao falar sobre as dificuldades que enfrentou na infância por conta da violência urbana no Rio, onde cresceu. A atriz revelou ter desenvolvido síndrome do pânico como consequência dos muitos assaltos dos quais foi vítima.

“Tive muito medo na infância, fui assaltada 12 vezes. Teve época em que via o ônibus e me tremia toda”, revelou Giovanna durante o Power Trip Summit, evento organizado por Marie Claire que reúne as maiores CEOs e altas executivas do Brasil em Foz do Iguaçu.

“Sofri com síndrome do pânico 20 anos atrás e, provavelmente, desenvolvi déficit de atenção, mas meus pais não perceberam isso na época”, comentou. Ainda jovem, Giovanna disse que não conseguia verbalizar o sofrimento. “Lembro de ter me sentido muito acuada, indefesa”.