“Jazz”, vence corrida de “Sanjon” 2017 no Porto Novo

26/06/2017 01:02 - Modificado em 26/06/2017 01:02

A edição da corrida de cavalos 2017 no Porto Novo, Santo Antão, enquadrada nas festas de São João Batista 2017, foi conquistada pelo cavalo “Jazz”, da ilha de São Vicente, numa final disputada entre dois cavalos da ilha do Monte Cara.

Com prémios monetários até ao sexto classificado, dos dez cavalos inscritos na prova, o primeiro classificado recebeu das mãos do Primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, uma medalha, um troféu e ainda uma quantia de setenta mil escudos entregues a Ruban, Jóquei de “Jazz” e considerado o melhor jóquei da competição.

Natural da ilha de Santiago, Ruban assegura que “Jazz” é o melhor cavalo de Cabo Verde e, por isso, venceu a corrida de “Sanjon” 2017, ficando à frente de “grandes cavalos”. Realça ainda a boa organização do evento, destacando o facto de não ter havido nenhum acidente na competição.

Com esta vitória, este jovem de 21 anos da cidade da Praia que participa pela primeira vez na corrida de cavalos no Porto Novo, mostrou-se bastante orgulhoso desta conquista com o cavalo que considera ser o melhor de Cabo Verde e de ter provado isso mesmo: “O cavalo, uma vez mais, mostrou na pista a sua potência”. Afirmou ainda que pretende voltar no próximo ano, melhor preparado, e com a ambição de continuar a vencer.