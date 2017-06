Abaixo-assinado pede a China para repensar construção de Campus Universitário só na Praia

26/06/2017 00:54 - Modificado em 26/06/2017 12:15

“Assim, vêm o abaixo-assinados solicitar ao Governo da República Popular da China para repensar a aplicação desse investimento (construção do pólo universitário da Cidade da Praia), repartindo o mesmo por, pelo menos, dois pólos, um em Sotavento outro em Barlavento, para benefício do país no seu todo”. Este é o pedido de um abaixo-assinado feito circular hoje na internet na tentativa que o investimento na educação por parte do Governo Popular da China seja para todos.

O Governo anunciou na última semana a construção do Campus Universitário da Uni-CV na Cidade da Praia. O abaixo-assinado foi criado por Alexandre X, como descrito na página. E nas justificações o mesmo adianta que o investimento estava inicialmente destinado para São Vicente. Mas, por decisão do Governo de Cabo Verde, o investimento foi desviado totalmente para a Praia, medida que, a ser implementada, poderá pôr ainda mais em perigo a coesão social, consequência que, seguramente, não será pretendida pelo seu país”.

E questiona se a razão da localização geográfica do Campus não é a centralização e a valorização de uma cidade em detrimento de outras, questionando “a que título e com que legitimidade um país com dez ilhas e população dispersa por nove pretende concentrar mais esta grande estrutura na Praia?”.

Sublinha que este aspecto é grave porque o país tem outras cidades com todas as condições para receber um campus universitário de bom porte. “Assim, não pretendendo construir o campus em São Vicente, ilha para onde o empreendimento foi destinado originalmente, não seria preferível dividir os 14 milhões de euros por 2 ou 3 pólos – Santiago, São Vicente e Sal, por exemplo – dotando cada um dos pólos de condições de especialização em determinadas áreas específicas?”.

Justifica que um país, para evoluir, precisa de várias coisas sendo a igualdade a nível da educação uma delas. “A construção do Campus Universitário na Praia irá sugar, a nível de educação superior pública, todos os meios para essa estrutura, inviabilizando todo e qualquer pólo da Uni‐CV nas outras ilhas. No entanto, só o igual acesso a um ensino público de qualidade a todos os estudantes cabo-verdianos irá permitir, nalguns anos, viver num país global com cidadãos mais instruídos, com melhor qualidade de vida e menos violência”, como finaliza a justificação para o abaixo-assinado.