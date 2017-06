Corrida de cavalos Porto Novo 2017 : Balanço positivo

26/06/2017 00:50 - Modificado em 26/06/2017 00:50

De acordo com o Vereador da Cultura, Nilson Santos, o evento decorreu na normalidade, realçando o trabalho feito pela organização de forma a ter um evento bem organizado e pontual, que só por si atrai todos os anos milhares de pessoas para assistirem à corrida de cavalos.

Em relação à organização no seu todo, o Pelouro da Cultura da CMPN, mostrou-se bastante satisfeito e para o ano que vem, compromete-se a manter ou aumentar a fasquia desde que surjam mais apoios privados de forma a elevar a prova a outro nível. Este apela ainda a outros proprietários de cavalos das outras ilhas para se inscreverem na competição no próximo ano e abrilhantarem ainda mais a prova que todos os anos chama milhares de pessoas a assistirem às corridas.

“Tem sido feito um grande trabalho neste sentido com o engajamento dos proprietários de cavalos e jóqueis que esperam também conseguir, nos próximos anos, trazer para o Concelho uma corrida de “puro-sangue”, mas seriam necessárias condições para uma corrida desta grande envergadura que fica complicado para a Câmara Municipal”, diz o Vereador que assegura trabalhar para que uma corrida do tipo se realize no Concelho. Todavia, também quer mater a corrida actual que atrai bastantes apreciadores deste desporto.

“A cada ano o número de pessoas tem aumentado e queremos continuar assim”, assegura Nilson Santos, destacando ainda as questões de segurança que envolvem as corridas, uma vez que os amantes da modalidade gostam de invadir a pista. “A pista precisa de algum melhoramento nas questões de segurança, com o público a invadir o espaço e não queremos que aconteça algum tipo de acidente, por isso, vamos continuar a trabalhar no sentido de melhorar a pista de forma a ter mais segurança para que as corridas decorram da melhor maneira possível”.

Nilson Santos considera ainda pertinente o trabalho dos jurados que estiveram bem posicionados de forma a terem uma maior visibilidade da prova, para que esta decorresse sem sobressaltos o que, de facto, ocorreu.

Realça ainda que esta é uma prova para continuar. “Faz parte da tradição das festas de São João, com uma larga história, são mais de 100 anos”, conclui o Vereador.