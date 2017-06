Mindelense tem apenas 14 jogadores em S.Nicolau

26/06/2017 00:48 - Modificado em 26/06/2017 00:48

O jogo relativamente a primeira mão das meias-finais entre a Ultramarina e o Mindelense, agendando para este domingo as dezasseis horas no estádio Orlando Rodrigues, foi adiado para terça-feira a mesma hora, isto de acordo com o comunicado da equipa do Mindelense na sua página do Facebook.

Após a novela em torno da viagem da equipa dos tetras campeões nacionais para São Nicolau, que iniciou viagem na quarta-feira com escala na Cidade da Praia, para a Ilha de Chiquinho, onde ficaram retidos cinco jogadores, viajando para o Sal somente Djosa e Hidélvis que conseguiram chegar este domingo a São Nicolau. Na capital ficaram Larry, Djonny, Sílvio, Fache, acompanhados do técnico-adjunto Black e o representante da Associação regional de Futebol de São Vicente, César Lima.

Por via disto, a equipa do Mindelense acede jogar apenas na terça-feira, explicando que a viagem de regresso se não for feita na segunda-feira só será possível na quarta-feira. “Não havendo mais nenhuma possibilidade ou alteração é esta a realidade dos factos e a posição do clube” pode-se ler na publicação.

O clube chega a referir que este episódio em que se encontra neste momento, é uma “Odisseia” e que as sequelas disto são imprevisíveis, visto que no seio da equipa estão muitos atletas estudantes em épocas de exames, atletas funcionários da Função Pública, e um atleta estagiário que iniciou o estágio na segunda-feira, 19, mas que o mesmo já foi notificado que está suspenso.

“Se a presença do Tetra Campeão Nacional nessa odisseia servir de alguma coisa, que os Políticos deste país, despertem para a realidade de duas Ilhas que distam algumas poucas milhas uma da outra e parece que que o mundo inteiro os separa. O futebol poderá ser esse efeito despertador… Sem querer alhear das responsabilidades de quem de direito na planificação duma viagem a uma Ilha tradicionalmente difícil de ligação, parece que os Deuses comungaram na criação duma série de problemas, que mesmo a calma e o bom senso dos envolvidos ameaçou esgotar-se” lê-se ainda na mesma publicação.

Com muitos dissabores nesta curta viagem a Ilha de Chiquinho, também como apurou este Online a equipa de arbitragem que viajou de Santo Antão, encontrava-se na mesma situação que o Mindelense, espera-se neste momento uma reacção oficial por parte da FCF sobre este jogo e, também por parte da Ultramarina que a par do Mindelense estará sendo lesada com toda esta situação.