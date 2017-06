Santo Antão: inaugurada a primeira fase da construção das obras da estrada que liga Coculi a Chã de Pedras

26/06/2017 00:44 - Modificado em 26/06/2017 01:06

A inauguração da primeira fase da estrada que liga Coculi a Chã de Pedras, Santo Antão, teve lugar este domingo, com a cerimónia a ser presidida pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva.

A primeira-fase do projecto que consistia em construir quatro quilómetros de estrada calcetada, terminou dentro do prazo estipulado, tendo as obras iniciadas em Setembro de 2015, sendo que esta primeira fase a estrada vai até a localidade de Lajedo “Pé de Tchida”, inaugurada este domingo, 25.

Com esta nova infra-estrutura uma revindicação antiga da população daquelas ribeiras, que entregaram um abaixo-assinado na altura para poderem ter uma estrada em condições que permitisse a penetração para um dos vales mais importantes do Concelho da Ribeira Grande, equiparando-se como se sucedeu com Ribeira da Torre que a partir da substituição da estrada de terra batida pelo asfalto, conheceu níveis de desenvolvimentos satisfatórios. Neste sentido a população daquelas ribeiras estão satisfeita e esperançosa com esta primeira fase do projecto, que vai servir para o desencravamento de desenvolvimento daquele vale.

As obras da primeira fase findaram no passado mês de Maio e custou aos cofres do Governo cerca de 222 mil contos. A segunda fase do projecto vai ser a prolongação da estrada a partir da localidade de Lajedos “Pé de Tchida” até Pia de Cima.