Sub-15: Batuque FC vence Geneva e sagra-se tricampeão

26/06/2017 00:39 - Modificado em 26/06/2017 00:39

A última jornada do campeonato regional de juvenis disputado este domingo, ditou um duelo interessante entre a dupla da frente, Batuque e Geneva que discutiam entre si o título de campeão regional, com vantagem pontual para o Batuque com 29 pontos mais um do que o Geneva 28, mas a vitória do Batuque FC por 1-2 confirmou o tricampeonato.

O jogo do título teve como palco o campo da Bela Vista, e foi disputado sobe o olhar atento de muitos afectos as duas equipas. A equipa do Geneva entrou bem no jogo e dominou por largos minutos da primeira parte os acontecimentos, mas não teve muito discernimento para a finalização. O Batuque FC sacudiu a pressão e Anderson o ala esquerdo da equipa, teve mais displicência e atirou a contar fazendo um primeiro golo do jogo, a favor dos axadrezados, resultado este que se verificava ao intervalo.

Na segunda parte o Batuque entrou a dominar o jogo e teve algumas situações de golo, até que apareceu David, 7 na camisola para ampliar o resultado para 0-2 a favor do Batuque. O Geneva correu atrás do prejuízo, mas era o Batuque FC quem comandava os acontecimentos, até que Victor reduziu a vantagem do marcador para o Geneva, 1-2, mas golo este que se revelou insuficiente para dar outro rumo aos acontecimentos.

O Batuque assim soma mais um título desta categoria e, já vai no terceiro título ganho de forma consecutiva. O Geneva equipa que se estreia na prova este ano deu bem conta de si ao longo das 13 jornadas disputadas, e certamente o futuro desta equipa promete ser risonha.

Finda o campeonato regional o Batuque FC soma 32 pontos, com um score impressionante de 72 golos marcados e apenas 11 golos sofridos, coroado também como a equipa que mais goleadas impos neste campeonato, saindo do campeonato sem conhecer o gosto da derrota.

Por seu lado o Geneva termina o campeonato 36 golos marcados e com o mesmo número de golos sofridos que o Batuque FC, 11 no total. A equipa somou ao longo deste campeonato duas derrotas, primeiro frente ao Estoril na sexta jornada goleada por 4-1, e nesta última jornada perante o Batuque 1-2.