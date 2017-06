Ministra da Educação anuncia criação de escola para invisuais em São Nicolau

26/06/2017 00:31 - Modificado em 26/06/2017 00:31

A Ministra da Educação Maritza Rosabal anunciou a criação de uma escola para invisuais na ilha de São Nicolau. A iniciativa do Governo, há muito esperada pela população, poderá efectivar-se em Setembro próximo.

A garantia da escola para deficientes visuais na ilha de Chiquinho é da Ministra da Educação e Inclusão Social, Maritza Rosabal, que esteve em São Nicolau.

O encontro entre o Presidente da Câmara do Tarrafal de São Nicolau, José Freitas de Brito, e a Ministra de Educação foi motivo de satisfação da edilidade que sempre mostrou disponibilidade em ajudar os alunos com deficiência visual.

Na sequência da visita, Maritza Rosabal esteve em diferentes escolas, no Centro de Dia do ICCA e em reuniões com famílias e comités locais.