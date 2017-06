11º EPISÓDIO DA SÉRIE: DESVENDADO O 1.º PROCESSO CONTRA A CRASDT.

Neste Video, cinco antigos monitores e/ou dirigentes do Orfanato da CRASDT, continuam a contar toda a TERRÍVEL História sucedida ocultamente no interior do Orfanato da CRASDT.

Desta vez, explicam ao pormenor, a diferença entre a Comissão de Açoites (de origem satânica, fundada pela Sra. Della Brito e que maltratava mesmo as crianças) e a Comissão de Disciplina (de origem Divina, fundada pelo Sr. Inácio Cunha e que disciplinava de forma Bíblica e Justa, as crianças, sem qualquer tipo de maus-tratos). Uma maltratava completa e ocultamente as crianças (a comissão de açoites) e a outra só agia prudentemente e após um julgamento justo (a comissão de disciplina), mas nunca aplicando penas bárbaras como jejuns e outras penas excessivas.

E ao mostrar-se a diferença entre essas duas comissões, fica visível a diferença de actuação entre o Bem (comissão de disciplina, liderada pelo Inácio Cunha) e o Mal (comissão de açoites, liderada pela Della Brito), dentro do Orfanato da CRASDT.

Também revela-se aqui de forma mais clara, o real carácter de alguns dos mais terríveis açoitadores de crianças, do Orfanato da CRASDT, casos do queixoso João José Brito e das testemunhas Liu Évora e Márcio Santos (mais conhecido por Tó de Sal), que embora tenham sido dos principais maltratadores de crianças, todavia na Procuradoria, fingiram nada terem feito e puseram as culpas, como sempre, somente em cima do Inácio Cunha.

Amândio Brito