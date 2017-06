Assomada: meliantes aterrorizam moradores com ataques à faca

23/06/2017 01:13 - Modificado em 23/06/2017 01:13

Moradores denunciam falta de segurança no Município de Santa Catarina, ilha de Santiago. Entrevistados pelo NN, afirmam que um grupo de jovens tem vindo a atacar as pessoas na via pública. Apesar das queixas registadas, os meliantes continuam em liberdade dando continuidade à onda de violência.

A falta de segurança no Município de Santa Catarina, ilha de Santiago tornou-se num problema que tirou o sossego aos cidadãos Na localidade de Fundo Cutelo, os residentes reclamam de um grupo de indivíduos que anda a aterrorizar as pessoas.

Anacleto Semedo disse ao NN que várias pessoas foram vítimas deste grupo de delinquentes que atacam pessoas com recurso a armas. O mesmo conta que no último acontecimento, um dos moradores foi surpreendido pelo grupo tendo sido agredido com um punhal nas costas. “Felizmente conseguiu fugir do local”.

Um outro morador que não quis ser identificado, afirma que o problema é do conhecimento da Polícia Nacional mas que nada tem feito para pôr cobro à situação. “Identificámos as pessoas mas os agentes da polícia disseram que não têm autoridade para deterem pessoas fora de flagrante delito”.

Zé, que se mostrou indignado com a passividade das autoridades, chama a atenção do Ministro da Defesa, Paulo Rocha, sobre o aumento da criminalidade. “Sentimo-nos aterrorizados com este grupo e ninguém faz nada. Só dão a cara quando o pior já aconteceu”.