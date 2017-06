ICCA defende punição severa para os crimes de violação sexual a menores

A coordenadora do ICCA , Instituto Cabo-verdiano da criança e do adolescente, no Sal defendeu uma punição severa para os crimes de violação sexual a menores, durante apresentação do estudo diagnóstico sobre o “Perfil dos condenados por crimes sexuais contra menores: Conhecer para melhor Intervir”.

“Este é um crime na qual a luta pela punição deve ser célere e severa. Que o combate pela sua erradicação seja constante contando com a união e participação de todos”, defendeu Queila Soares.

Segundo a responsável, a violação, o abuso sexual contra menores, continua a ser uma problemática que vem merecendo extrema atenção dos agentes de intervenção da área, não pelo facto de existir “mais casos” em relação a outros tipos de violação dos direitos da criança, mas por ser uma das piores formas de violação dos direitos da criança.

“Levam uma criança a vivenciar experiências de forma forçada, desconhecidas, estranhas, dolorosas e traumáticas quando aproveitam da sua vulnerabilidade e imaturidade para obter prazer sexual”, censurou.

Queila Soares faz fé que as informações constantes do estudo venham trazer luzes com vista a prevenir e combater a situação de abuso sexual contra menores no país.

Fonte ; Inforpress