Pintora Luísa Queirós vai a enterrar hoje no Mindelo

23/06/2017 01:05 - Modificado em 23/06/2017 01:06

A artista plástica Luísa Queirós, falecida ao princípio da tarde de hoje no Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, vítima de doença prolongada e depois de hospitalização que durou duas semanas, vai ser enterrada hoje as 16 horas.

O corpo de Luísa Queirós estará em câmara ardente no salão fúnebre da Agência Funerária Freitas e Fortes, à rua do Coco, a partir do meio-dia de sexta-feira, e o funeral parte dali às 16:00 para o cemitério da cidade.

.O director do Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD), Irlando Ferreira, disse terem ele e a sua equipa de trabalho, sido “apanhados de surpresa” pela notícia da morte de Luísa Queirós.

É uma “imensa tristeza”, sublinhou o responsável, considerando ter sido a artista, mais Manuel Figueira e Bela Duarte, três dos pilares sobre que se assentou o antigo Centro Nacional de Artesanato, ainda na década de 1970.

Também o tecelão e pintor João Fortes, antigo aluno de Luísa Queirós no CNA, ficou “muito triste” com a morte da professora, com quem aprendeu “muito” do que sabe hoje, recordando-a igualmente como boa contadora de anedotas.

“Estou muito triste com a morte dela”, concluiu João Fortes, ainda hoje um dos “inquilinos” do agora Centro Nacional de Artesanato e Design.

Fonte :Inforpress