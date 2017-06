Administração pública: “Servidores, às vezes, não têm noção de tempo”

23/06/2017 01:02 - Modificado em 23/06/2017 01:02

O Ministro das Finanças e da Tutela da Pasta da Administração Pública, Olavo Correia, presidiu à abertura do Workshop “Administração Pública centrada no Cidadão e Empresas”. Workshop enquadrado nas comemorações do Dia da Função Pública Africana e com o objectivo de encorajar os actores governamentais e não-governamentais a promoverem espaços de reflexão sobre o desenvolvimento, a boa governação e a promoção do Estado de Direito e Democrático em África.

No discurso de abertura do Ministro, a atenção esteve voltada para a administração pública nacional, sobre a visão e os constrangimentos. E o que intriga o Ministro é o facto das “pessoas não terem noção do tempo”.

Das críticas à administração pública, a mais relevante tem sido a questão da burocracia ou, como Olavo Correia sublinha, o facto que às pessoas, na resolução dos seus problemas, seja pedido que voltem noutro dia. “Se vier hoje ou amanhã é a mesma cosia, se vier daqui a um mês é a mesma coisa”. E, num puxão de orelhas aos servidores públicos, diz que “não sabem que estão a transferir para a sociedade e para as empresas um custo financeiro e de oportunidades”.

Traça ainda um quadro onde subiste a rigidez das estruturas da administração pública, burocracia não favorável à inovação.

A administração pública é um dos sectores com elevado custo para o Estado. Neste sentido, pede maior retorno e fala da necessidade de um serviço público consciente da sua missão, na meritocracia, na gestão e no desenvolvimento dos recursos humanos e na promoção da boa governação e comportamento ético e transparente.

“A administração existe para servir as famílias, as empresas e as pessoas. Existe não para exibir poder. Não pode ser uma fonte de exibição de poder, porque é servir”, conclui.