HRSN com novo Laboratório de Análises Clínicas

23/06/2017 00:59 - Modificado em 23/06/2017 00:59

O novo Laboratório de Análises Clínicas e Banco de Sangue do Hospital Regional Santiago Norte já está pronto para ser inaugurado e iniciar os serviços de atendimento aos utentes. A cerimónia de inauguração deverá acontecer hoje, sexta-feira 23, por parte do Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.

Utentes de Santiago Norte passam a estar mais bem servidos em termos de saúde, isto, graças a investimentos neste sector. O Laboratório de Análises Clínicas vai ser inaugurado hoje pelo Ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário.

O Laboratório de Análises Clínicas foi contemplado com equipamentos laboratoriais e com um departamento de controlo de qualidade e serviço de microbiologia. O governante fará ainda a abertura do serviço do Banco de Sangue da Delegacia de Saúde de Santa Catarina.

Utentes abordados pelo NN acreditam que o serviço será uma mais-valia para todos. Cileida da Silva assegura que com a abertura dos novos serviços, os doentes serão melhores servidos e a saúde agradece.

Já António Mendes diz que espera que o serviço seja prestado com qualidade e que “não haja diferenças nem preferências o que tem vindo a acontecer com determinados serviços da saúde”.