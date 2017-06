São Vicente : cidadã acusa Bombeiros de negar assistência devido á falta de ambulância

23/06/2017 00:46 - Modificado em 23/06/2017 01:50

Homem sofre ataque e desmaia em plena rua, na zona de Fonte Francês em São Vicente e não é socorrido pelo serviço de emergência por, alegadamente, por falta de ambulância.

De acordo com moradora da zona que presenciou a cena, que aconteceu na noite de quarta-feira, o homem caminhava em frente da sua casa e do nada perdeu os sentidos acabando por cair no chão. Preocupada, afirma que chamou o serviço de emergência pelo 131 (Bombeiros) e para seu espanto, o seu interlocutor informou-a que nada poderia fazer, porque não tinham uma ambulância .

Ainda tentou que os bombeiros se deslocassem ao local, mesmo que fosse noutra viatura para socorrerem o doente, mas nada resultou.

Contrariada a nossa fonte, explica a este online que para confirmar aos vizinhos o que tinha acontecido, outra pessoa ligou e recebeu a mesma resposta e nisto, na falta de socorro o doente acabou por recuperar os sentidos e foi encaminhado ao Hospital Baptista de Sousa numa viatura particular que cujo motorista ofereceu boleia ao homem que ainda estava tonto.

No entanto, antes de recuperar os sentidos e do “nada podemos fazer” dos bombeiros, um táxi havia negado assistência ao homem que poderia estar numa situação grave.

Segundo Maria da Luz, “é uma pura falta de respeito para com as pessoas e uma falta de interesse em fazer o trabalho. É obvio que problemas acontecem, mas é seu dever oferecer ajuda, se não tem ambulância deveria ter pelo menos chamado um polícia. Numa hora de carro desespero nem sequer conseguiram oferecer uma solução”.

Este online tentou uma reacção dos bombeiros de São Vicente, mas tal não foi possível, contudo prometemos trazer a versão dos “soldados da paz”, mas o NN sabe que uma das ambulâncias de serviço avariou no dia do ocorrio e encontra-se na oficina.