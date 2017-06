Todo Mundo Canta: um projecto á procura de maior reconhecimento

23/06/2017 00:39 - Modificado em 23/06/2017 00:39

Já está tudo a postos para mais uma edição do concurso de vozes Todo Mundo Canta com a realização da primeira gala, de três eliminatórias, mais um de resgate que acontece, neste domingo, 25 no Centro Cultural do Mindelo, São Vicente.

De acordo com a organização do evento, os ensaios começaram desde cedo de forma a proporcionar uma boa preparação aos concorrentes e o colectivo de jurados já está composto, faltando apenas a subida ao palco de cada um dos elementos do TMC 2017.

Orçado em 600 contos, o TMC 2017 conta com vinte e dois participantes, divididos entre 16 mulheres e 6 homens, o que tem sido habitual neste tipo de evento. A divulgação do concurso, segundo a nossa fonte está bem encaminhada, tendo como parceiro a televisão nacional, que tem trabalhado e parceria com a organização no sentido de mostrar a importância do projecto, bem como dar uma maior visibilidade ao concurso.

“Projecto que ao longo dos tempos se tornou um marco cultural mindelense, e apesar da falta de financiamento, procuramos alcançar as mais belas vozes do país e dar-lhes a oportunidade de seguir uma carreira musical, sendo auxiliadas por uma das melhores bandas do país, enriquecendo a nossa cultura realçando cada vez mais a nossa música e que o projecto alcance o reconhecimento merecido” enfatiza a organização.

Estruturada em três galas, a TMC 2017 é sustentado, conforme explica os responsáveis do concurso, pela sua bilheteira “que nos permite pagar a banda e continuar com os trabalhos”. Estruturada em cinco galas, ao todo, 3 de eliminatórias, 1 de resgate para dar mais uma oportunidade aos eliminados nas galas anteriores e a finalíssima com 10 concorrentes, para disputar os três primeiros lugares.

A organização acredita no futuro do concurso, e espera que a cada edição ganhe mais dimensão e que mais pessoas passe por este concurso”.Todo Mundo Canta: um projecto a procura de maior reconhecimento

