Campeonato nacional: conhecidos os árbitros para os jogos da primeira mão das meias-finais

23/06/2017 00:33 - Modificado em 23/06/2017 00:36

O Concelho Nacional de Arbitragem divulgou quinta-feira, os árbitros que vão dirigir os jogos relativos a primeira mão das meias-finais do Campeonato Nacional de Futebol 2016/17, com o jogo entre a Ultramarina e o Mindelense a ser dirigido por uma equipa de arbitragem de Santo Antão Sul.

O campeonato nacional caminha neste momento para as grandes decisões e, neste fim-de-semana, vão ser disputados os jogos relativos a primeira mão das meias-finais. Os actuais campeões em título o Mindelense deslocam a ilha de São Nicolau, onde vão defrontar no domingo a equipa da Ultramarina, jogo este que a CNA nomeou uma equipa de arbitragem proveniente de Santo Antão Sul, mas concretamente da Cidade do Porto Novo, composto pelo árbitro principal Lenine Rocha, assistido por Fredilson das Luz, Danilson Rodrigues, e pelo quarto árbitro Anilton Bartolomeu. Recorda-se que esta equipa de arbitragem já dirigiu alguns jogos deste campeonato nacional.

No outro jogo das meias-finais a Académica do Porto Novo vai receber no estádio Municipal a equipa do Sporting da Praia no sábado 24, precisamente no dia das comemorações do padroeiro local o São João, jogo que contará com arbitragem salense. Esta equipa é liderada por Anacleto do Rosário, assistido por José Brito, Alcindo Duarte e pelo quarto árbitro Fábio Vaz. A par da equipa de arbitragem de Santo Antão que vai estar em São Nicolau, esta equipa de arbitragem já actuou em algumas partidas deste campeonato nacional.