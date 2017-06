Quatro bancos comerciais vão disponibilizar 575 mil contos para promoção do empresariado jovem

22/06/2017 02:29 - Modificado em 22/06/2017 02:37

O Governo assinou hoje, na Cidade da Praia, protocolos com quatro bancos comerciais visando a disponibilização do montante de 575 mil contos para a promoção do empresariado jovem em Cabo Verde.

Estes protocolos foram rubricados na presença do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, durante a apresentação do Programa Start-up Jovem, que visa promover o empreendedorismo na produção de bens e serviços, geração de empregos e rendimentos sustentáveis.

Com a assinatura destes protocolos, os bancos vão disponibilizar créditos em condições favoráveis porque o Estado vai assumir 50 por cento (%) da taxa de juro bonificado e garantir 50% do montante de crédito, confirmou Ulisses Correia e Silva aos jornalistas.

O programa como está concebido há riscos reduzidos por parte dos bancos quando o Estado garante 50% da cobertura do crédito, afirmou o Chefe do Governo.

“Se o banco fixar uma taxa de juro de 7%, um jovem empreendedor vai ficar apenas com um encargo de 3,5%. Quer dizer que estão a ser criadas as condições para os jovens que querem empreender e tenham boas ideias, bons projectos e viáveis e bancável”, sublinhou o primeiro-ministro.

O chefe do Governo disse que a disponibilidade financeira existe e espera-se que os jovens possam aproveitar esta “boa dinâmica”.

“É um conjunto de pacote de soluções integradas que espero que tenha um grande impacto nacional e não apenas circunscrito a Cidade da Praia”, salientou Ulisses Correia e Silva.

O primeiro-ministro afirmou que “há todas as condições criadas” para, em conjunto, o Governo, através da Pro-empresa, instituição de apoio empresarial, os bancos e as incubadoras e o empreendedor poder ter “um bom produto, um bom serviço” para colocar ao serviço dos jovens.

Para além da Pro-empresa, a AMES, a AJEC, as incubadoras e as câmaras municipais são as instituições que vão apoiar os jovens empreendedores na elaboração de projectos.

Durante a apresentação do Programa Start-up Jovem, Ulisses Correia e Silva disse também que através da Pro-empresa vai-se fazer a divulgação e marketing para que um jovem que quer candidatar-se ao programa possa faze-lo através de uma plataforma digital.

“Assim estamos a criar as condições de democratizarmos o acesso e permitir que os projectos venham a ser escolhidos por mérito”, frisou o chefe do Governo.

Na ocasião, o presidente da Pro-empresa, Marco Aguiar, explicou que a instituição que ele vai dirigir tem como missão facilitar e acompanhar o empresariado nacional, nomeadamente as pequenas e médias empresas.

“O objectivo da Pro-empresa é levar o empresariado nacional a ter ganhos de eficiência e de tempo na sua relação com várias entidades que actuam no ecossistema empresarial”, realçou Marco Aguiar.

Relativamente ao Programa Start-Up Jovem, Marco Aguiar garantiu que todas as áreas são elegíveis, desde que o projecto seja “estruturante”, tenha a viabilidade económica e crie o emprego.

O Governo criou, através da resolução nº34/2017 de 25 de Abril, o Programa Start-up Jovem, associado ao desenvolvimento de uma ideia inovadora de negócio.

Este programa, que se destina a jovens entre os 18 e os 35 anos, com formação superior ou profissional, oferece um conjunto de serviços de apoio aos jovens empreendedores, acções de capacitação em gestão, financiamento de projectos em condições vantajosas e seguimento na implementação dos projectos, assim como a incubação de empresas.

O Programa Start-up Jovem abrange, entre outras condições de financiamentos, projectos dos quinhentos mil escudos, mínimo, a máximo de cinco milhões de escudos, com taxa de juro bonificada em 50% pelo Estado.

A anteceder a apresentação do Programa Start-up Jovem foram assinados também alguns protocolos com as entidades parceiras na execução do programa, nomeadamente a Associação de Jovens Empresários de Cabo Verde (AJEC), a Associação de Mulheres Empresárias (AMES) e algumas Incubadoras.

Inforpress