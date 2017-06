Jovens acusados de crime de posse de arma e de assalto à mão armada

Dois jovens de 19 anos do Concelho de Santa Cruz estão a ser acusados do crime de posse de arma e de vários crimes de assalto à mão armada. O juiz do Tribunal de Santa Cruz entendeu aplicar a medida de coação mais gravosa. Os mesmos já estão a aguardar julgamento na Cadeia Central da Praia.

Os dois jovens “Rony” e “Bê” já conhecidos pela polícia estão a ser indiciados de terem perpetuado vários crimes de assalto à mão armada nas zonas de Achada Fátima, Salina e Ponta Achada do Concelho de Santa Cruz. Os indivíduos foram detidos na passada sexta-feira na posse de duas armas de fogo.

Os suspeitos foram presentes ao Tribunal da Comarca de Santa Cruz onde saíram directamente para a Cadeia de São Martinho, por existirem indícios muito fortes de terem sido os mesmos a praticarem os crimes.