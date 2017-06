Mãe pede apoio ao filho com grave problema de saúde

22/06/2017 02:15 - Modificado em 22/06/2017 02:18

A Ubuntu.CV – Uma Missão Além Fronteiras lançou, na passada segunda-feira, 19, uma campanha de solidariedade para mobilização de meios de apoio a uma criança de apenas 21 meses.

De acordo com a campanha, a mãe, Andreia é natural de Santo Antão, está em Portugal desde Janeiro do corrente ano, acompanhada o filho Bryan de apenas 21 meses, que foi evacuado Portugal.

“Bryan sofreu uma lesão durante o parto que deixou-o com algumas sequelas. Ele perdeu o movimento dos braços, não consegue aguentar-se de pé e nem consegue sentar-se, fica apenas no colo”, explica a mãe da criança e, conta ainda que já fez uma ressonância ao filho e o exame mostrou que existe uma lesão nos nervos do pescoço e tem “grandes dificuldades”.

Andreia entrou em contato com o Movimento UBUNTU.CV, de acordo com a publicação, através da página do Facebook pedindo auxílio e, “para obtermos mais informações sobre a situação dela e do filho deslocamo-nos até a casa onde eles estão hospedados, e fizeram um vídeo onde a mãe explica a sua situação e pede ajuda a quem puder ajudar”

Neste momento, o Bryan precisa de roupas, sapatos, fraldas, bens alimentares e tudo que possamos ajudar.

Relativamente a campanha na rede social Facebook este já conta com milhares de visualizações e diversos comentários positivos de pessoas que demostram que querem ajudar.

Conta para doações:

PT:

Millennium bcp

IBAN PT50 0033 0000 4548 5127 966 05

Irlanda Chelise Costa Barbosa

EUA:

Conta – 8767979456

Routing – 026012881

Wells Fargo Bank

Ondina Andrade

Conta no Paypal:

https://www.paypal.me/ubuntu2017cv

Enviar comprovativo de Depósito para o e-mail:

Ubuntu2017.cv@gmail.com