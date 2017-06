Andebol: Atlético a um jogo da revalidação do título de campeões regionais

22/06/2017 02:01 - Modificado em 22/06/2017 02:01

Os actuais bicampeões regionais venceram na quarta-feira a equipa do Batuque por 24-20, no terceiro jogo do Play-Off de apuramento do campeão regional desta época desportiva em São Vicente e, por isso, estão a apenas um jogo do tricampeonato.

O Atlético e o Batuque, mais uma vez, mostraram o seu domínio sobre as demais equipas do Campeonato Regional e, por isso, mais uma vez, discutem entre si o título de campeão regional, onde há já duas épocas consecutivas que o Atlético se distinguiu com duas vitórias sobre o Batuque na decisão final.

No primeiro jogo do Play-Off disputado, o melhor de cinco jogos, o Atlético venceu por 30-25, no segundo jogo o Batuque levou a melhor e conseguiu vencer por 24-26 e, no terceiro jogo, o Atlético voltou a tomar a dianteira neste capítulo, estando agora a apenas um jogo do título.

Num jogo disputado com casa cheia esta quarta-feira em Oeiras, a equipa do Atlético teve mais domínio sobre o adversário e controlou todos os momentos do jogo e esteve na frente do marcador desde o primeiro tento apontado até ao último apito para o fim do jogo. Na primeira parte, o Atlético foi uma equipa muito eficaz tanto a defender como a atacar, enquanto que o Batuque falhava muito nestas duas partes.

Na segunda parte, com os ânimos mais exaltados nas bancadas e com grande nervosismo de ambas as partes no terreno de jogo, o Atlético lá ia comandando as operações e nem a entrada do experiente jogador Txetxa do Batuque no jogo, que só chegou no início da segunda parte ao polidesportivo, teve o impacte desejado no jogo e quem ia dando cartas no desafio era o camisola 5, Sandy, que da ponta direita ia acumulando muitos golos na sua conta pessoal e quando parecia que os axadrezados iam esboçar alguma reacção no jogo, lá aparecia Sandy a mostrar como se marca, mantendo a vantagem da equipa.

O Batuque perde assim o seu segundo jogo, mas a verdade é que a equipa falhou muito, principalmente na finalização onde, principalmente, Stiven não esteve muito inspirado na hora do remate final. Com esta derrota, o Batuque parte para o quarto jogo sabendo que uma derrota dita o adeus ao sonho de alcançar o título que já lhe foge há dois anos. Por seu lado, os comandados de Aquilino têm a chave do título na mão e esta quinta-feira podem arrumar já a questão, mas sabem que a equipa do Batuque não desiste facilmente, por isso, antevê-se mais um duelo emocionante no Oeiras.

O jogo que poderá ditar o campeão desta época desportiva promete ser escaldante a todos os níveis. Como constatou este Online, a segurança como forças policiais no recinto de jogo é inexistente e, por isso, neste jogo decisivo espera-se algum reforço neste sentido, mesmo tratando-se de duas equipas que primam sempre pelo Fair-Play.