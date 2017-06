Sub-17: Batuque e Geneva num duelo de gigantes na segunda jornada do Play-Off

22/06/2017 01:47 - Modificado em 22/06/2017 01:47

As equipas juniores do Batuque e do Geneva partem para a segunda jornada da fase final do campeonato separadas por dois pontos com vantagem para o Batuque, fruto da goleada na primeira jornada sobre a Real Sociedade por 5-0, enquanto que o Geneva não foi além de um empate a uma bola perante o Geração Benfica e, neste sábado, estes dois clubes vão ter um embate que promete ser escaldante.

Durante a fase regular, estas duas equipas fizeram um percurso brilhante, relembrando que o Geneva é estreante na prova, mas já com uma dinâmica de jogo bem definida e com jogadores de grande qualidade que, certamente, vão ter um futuro risonho no futebol, se assim decidirem. Mesmo com o empate na primeira jornada frente ao Geração a equipa mostrou muita superioridade, falhando apenas no capítulo da finalização onde a equipa teve inúmeras hipóteses de golo que, todavia, não tiveram melhor desfecho. Com o Batuque, as coisas vão ter de ser diferentes se a equipa quer coroar a sua época de estreia com a conquista do inédito título e marcar presença no Campeonato Nacional.

Por sua vez, o Batuque deu seguimento à boa campanha que tem feito e, sem muitas dificuldades, goleou a equipa da Real Sociedade por 5-0 e, por isso, sai na frente do Play-Off. Contas feitas, o Batuque é, sem dúvidas, o grande candidato à conquista final, tanto pelas exibições que tem feito, como pelos números que tem apresentado, relembrando que tem ao seu dispor o melhor marcador da fase regular, Joshua que apontou 15 golos e já fez o gosto ao pé no triunfo frente aos azuis. Contando ainda nas suas fileiras com jogadores que já fizeram parte da Selecção de Cabo Verde em torneios internacionais o que demonstra o potencial desta equipa.

O jogo promete ser interessante porque se vão enfrentar as duas melhores defesas e ataques da fase regular, duas equipas que gostam de praticar um futebol vistoso e procuram sempre o golo, por isso, o jogo promete ser aberto e bem disputado.

No outro jogo da segunda jornada, vão-se defrontar a Real Sociedade e o Geração Benfica, onde ninguém poderá facilitar e tirar partido do resultado do outro jogo se ainda quiser lutar pelo sonho. Com um ponto conquistado à equipa do Geração Benfica, parte com vantagem para este jogo e com uma dose de moral extra, pois empataram com o Geneva, enquanto que o Real foi goleado na primeira jornada, podendo vir a acusar a falta de alguma confiança para este jogo.

Jogos e horários da 2ª jornada do Play-Off:

Centro de Estágio da FCF: 14:00 Batuque FC x Geneva e 16:00 Benfica x Real Sociedade