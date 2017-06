Acidente de viação em Santo Antão, Caibros, faz duas vítimas.

21/06/2017 12:33 - Modificado em 21/06/2017 12:34

O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, e o carro transportava duas pessoas. O carro encontrava-se no caminho para Caibros quando caiu para numa ribeira. As informações são escassas sobre a causa, e sobre o estado das vitimas.

O caso continua ainda por desvendar, já que não se sabe ainda o que terá acontecido. Em conversas com autoridades na ilha sublinham que ocorreu num local considerado perigoso. E o sabe que a polícia nacional está no terreno a apurar as causas do acidente, sendo que está a interrogar as pessoas que estavam no local no momento para apurar o que se sucedeu. Em contacto com as autoridades polícias e hospitalares da ilha na tentativa se saber o que esteve na origem do acidente, e o estado de saúde das vítimas, não foram divulgadas nenhuma informação.