Onda de calor despe famosas de preconceitos

21/06/2017 02:23 - Modificado em 21/06/2017 02:23

As celebridades portuguesas mostram-se bastante confortáveis com a sua imagem e não se inibem de se mostrarem quase sem roupa nas redes sociais.

Rita Pereira, Oceana Basílio, Luciana Abreu e Sara Sampaio são algumas das celebridades portuguesas que já aderiram ao topless. As figuras públicas nacionais mostram que estão à vontade com o corpo e não têm pudor em exibir os seus atributos físicos através das redes sociais.

Detentoras de corpos esculturais, as várias publicações das celebridades portuguesas em que aparecem parcialmente despidas reúnem os mais variados elogios tanto do sexo masculino com do feminino e arrecadam milhares de “gostos”

JN