CVMóvel entrega sala multimédia à localidade de Gil Bispo, Município de Santa Catarina

21/06/2017 02:01 - Modificado em 21/06/2017 10:58

Depois da Ilha de Santo Antão, mais concretamente o Município do Paul, a CVMóvel prossegue a implementação do projecto Contributos para a Sociedade da Informação (CSI), oferecendo agora à localidade de Gil Bispo, Município de Santa Catarina, a sua sala Multimédia, esta terça-feira.

De acordo com a CVMóvel, este é um projecto que visa possibilitar que as Tecnologias da Informação e Comunicação cheguem a todas as esferas da sociedade, facilitando o acesso às TIC e proporcionado a redução do fosso digital ainda existente no país, em particular, nas localidades consideradas periféricas.

A Promoção da Sociedade da Informação e o Combate à Info-exclusão constituem um dos domínios de actuação do Grupo CVT que tem contribuído, ao longo dos tempos, para o desenvolvimento das TIC em Cabo Verde e para o maior acesso dos cabo-verdianos ao mundo das tecnologias.

“A Sala Multimédia de Gil Bispo está equipada com 5 computadores, 1 servidor HP, 1 impressora multi-funções, 1 TV LED e mobiliário. Igualmente vai ser oferecido acesso à internet em condições vantajosas, com vista à edificação de um Centro Multimédia de utilidade pública para a comunidade local”, garante a empresa de telecomunicações.

A intervenção social da Empresa na Promoção da Sociedade da Informação é vasta e engloba não só a oferta de equipamentos, a requalificação de salas informáticas, as acções de formação, como também proporciona aos estudantes de diferentes níveis académicos, visitas de estudo às suas instalações tecnológicas como forma de aprofundarem os seus conhecimentos teóricos.