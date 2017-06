Programa de Empreendedorismo Jovem : governo e pede engajamento dos autarcas

O Governo lança esta quarta-feira, na Cidade da Praia, o Programa de Empreendedorismo Jovem com o qual espera contar com o envolvimento dos municípios para que a iniciativa chegue a todos os jovens do país.

A iniciativa foi anunciada hoje pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva em Assomada, no município de Santa Catarina, onde se deslocou para presidir ao acto de assinatura de contratos para a reabilitação das estradas de penetrações nos oito municípios do interior da ilha de Santiago.

Conforme explicou o primeiro-ministro, o Programa de Empreendedorismo Jovem vai disponibilizar créditos aos projectos submetidos por jovens através de três bancos da praça, com taxas de juros bonificado e acesso à garantia.

Informou ainda que nesta fase vão arrancar com 500 mil contos de disponibilidade de créditos para financiar projectos de jovens licenciados ou com certificado de formação profissional.

Para que o projecto tenha efeito e não fique somente nos centros urbanos, Ulisses Correia e Silva pediu aos autarcas do interior da ilha de Santiago para se envolverem “fortemente” na divulgação do programa e apoiem os jovens no processo de elaboração dos projectos.

“Normalmente, esses tipos de programa quando são lançados ficam na Praia ou chegam até São Vicente, porque não há conhecimento nas outras localidades e ilhas e depois as pessoas não sabem quais os mecanismos de acesso, e é só a nível local é que poderemos ultrapassar isso, por isso apelo ao envolvimento dos municípios”, disse.

Informou também que o Governo está a promover a possibilidade dos municípios criarem Centro de Empreendedorismo Jovens, onde para além de acções de formação, esse espaço servirá para preparar os jovens para elaborarem, executarem e desenvolverem projectos de natureza empresarial.

Ulisses Correia e Silva disse que, com esta iniciativa, acredita que estarão a dar oportunidades a todos os jovens que queiram empreender, possibilidades de empreender e de ter acesso ao crédito.

