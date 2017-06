Sub-15: Batuque FC e Geneva adiam decisão do título para a última jornada

21/06/2017 01:50 - Modificado em 21/06/2017 01:50

As equipas juvenis do Batuque e do Geneva venceram na penúltima jornada do Campeonato Regional e adiaram a decisão do título para a derradeira jornada, pois as duas equipas vão medir forças na última jornada.

O Batuque FC segue imparável no topo da classificação, desta feita, a vítima foi a Real Sociedade que saiu goleada por 8-0 e, aliado à derrota do Cantarera frente ao Geneva por 0-2, as promessas da Escola do Batuque dependem somente de si próprios para festejarem o título.

Com apenas um ponto de vantagem, o Batuque segue para a última jornada como líder isolado do Campeonato Regional com 29 pontos, mais um do que o Geneva que tem 28. Estas duas equipas têm na última jornada um embate decisivo para as contas finais. O Batuque procura a renovação do título, enquanto que o Geneva, na sua primeira época no futebol de escalões juvenis, procura entrar logo com o pé direito. O facto é que os dirigentes desta formação já têm motivos de sobra para estarem orgulhosos da prestação dos seus pupilos, ao longo desta época, mas parece que querem mais e procuram colocar a cereja no topo do bolo, o que seria um facto inédito.

O Campeonato caminha, assim, a paços largos para o seu término, com estas duas equipas na luta intensa pelo título, onde somente uma delas poderá fazer a festa no fim do jogo, pois o Batuque joga com dois cenários possíveis, a vitória e o empate, já o Geneva, somente a vitória interessa para tal, por isso tem mais pressão para o jogo.

Resultados da 12ª Jornada:

Batuque 8-0 Real Sociedade

Vasquianos – Estoril

Asas do Norte 2-1 Desportivo F.F

Académica 3-2 Atlântico

Cantarera 0-2 Geneva

Juventude 1-2 F.C Derby

Classificação 12ª jornada:

1- Batuque FC 29 pontos; 2- Geneva 28 pontos; 3- Cantarera 26 pontos; 4- Estoril 26 pontos; 5- Zona Libertada 22 pontos; 6- Real Sociedade 18 pontos; 7- Juventude 17 pontos; 8- Académica 9 pontos; 9- F.C Derby 8 pontos; 10- Vasquianos 5 pontos; 11-Asas do Norte 4 pontos; 12- Desportivo F.F 4 pontos; 13- Atlântico 3 pontos