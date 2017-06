Crime na Fazenda : Autópsia revela que Jailson foi morto com um tiro na cabeça

21/06/2017 01:48 - Modificado em 21/06/2017 01:48

De acordo com familiares de Jailson Lamine Barros a autópsia revelou que a causa da morte foi um projétil que “ destrui uma parte do cérebro “. O exame revelou a existência de “ cápsulas de 12 mm utilizadas pelas pistolas de fabrico artesanal conhecidas por “ boca bedju” . A confirma-se o que foi revelado pela autópsia cai por terra a tese da investigação que “ achava que o crânio da vitima foi destruído por um taco de basebol “ tanto que levaram para análise três tacos que encontram na varanda da casa da vitima . Também cai por terra o pronunciamento do Ministro da Administração Interna que em entrevista a RCV sustentava que havia fortes indícios que se tratava de um atropelamento.

O corpo de Jailson de Pina foi encontrado sem vida na varanda da sua casa , no dia 12 , na Fazenda , cidade da Praia .