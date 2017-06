O sistema de buscas da Google pode ajudar a encontrar seu próximo emprego

Na hora de procurar por um novo emprego, o sistema de buscas da Google já é uma peça fundamental para encontrar sites que oferecem vagas. No entanto, a empresa não está satisfeita com essa situação e está trabalhando em formas de mostrar oportunidades disponíveis diretamente em sua página de resultados.

A iniciativa conhecida como “Google for Jobs” quer usar as capacidades de organização da companhia para tornar mais fácil e rápido voltar ao mercado de trabalho. O primeiro passo surge na forma de mudanças no mecanismo de pesquisa, que já começam a ser disponibilizadas para quem o utiliza no desktop ou em dispositivos mobile.

Ao realizar uma busca por vagas, o usuário se depara com ofertas publicadas em sites como LinkedIn e Monster, além de informações divulgadas diretamente em sites de companhias que buscam por novos funcionários. É possível clicar nos links para obter mais informações sobre as oportunidades e filtrá-las por localização, nome do contratante e a data da publicação da oferta.

Seguindo a tendência estabelecida em outros produtos da companhia, o sistema vai usar o aprendizado por máquinas para aprimorar seu desempenho. A promessa da Google é que, em questão de pouco tempo, o sistema não somente vai ser capaz de mostrar as vagas mais relevantes às suas necessidades, como também vai remover qualquer informação duplicada de seus resultados.