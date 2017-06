Enapor comemora 35º aniversário

20/06/2017 16:56 - Modificado em 20/06/2017 17:00

No âmbito das comemorações do 35º aniversário da ENAPOR, a empresa nacional de gestão portuária, organiza conferência subordinada ao tema “consessões portuárias”, que será proferida pelo Administrador dos Portos do Douro e Leixões, Dr. Amadeu Rocha, no próximo dia 27 de Junho, na Sala de Conferências da Câmara do Comércio. A conferência será procedida de debate sobre o assunto.