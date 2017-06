Voleibol: Desportivo F.F em feminino e Atlético Volley em masculino sagram-se campeões regionais

Os campeonatos regionais de voleibol feminino e masculino conheceram os seus campeões regionais este fim-de-semana, nos derradeiros jogos do Play-Off, com o Desportivo de Fonte Francês a vencer a Académica por 3-1 e, em masculino a equipa do Atlético Volley venceu pelo mesmo resultado o Progresso.

No que diz respeito ao jogo feminino entre a Académica e o Desportivo de Fonte Francês, as duas formações marcaram presença, mais uma vez, esta época para a decisão de um título. Depois da Supertaça, Torneio de Abertura e Taça Djo Borja conquistadas pela Académica, desta feita, foi a equipa do Desportivo F.F a sorrir ao fim dos quatro jogos disputados no Play-Off.

As duas equipas chegaram à final do Play-Off após serem primeiro e segundo classificados respectivamente, no fim dos jogos disputados entre todas as equipas nas suas categoriais. O Play-Off até começou melhor para a Académica que venceu o primeiro jogo por 3-0 mas, depois, as moças de Fonte Francês dispararam para uma série de três jogos sem perderem nenhum, pelos mesmos resultados 3-0, vitória selada este fim-de-semana nos dois últimos jogos realizados.

No que diz respeito ao campeonato masculino, o Atlético Volley e o Progresso também marcaram presença, mais uma vez, na discussão de um título esta época, pois a equipa de Monte Sossego, já tinha levado a melhor na Supertaça, Torneio de Abertura e Taça Djo Borja que, mais uma vez, fez a festa agora no Play-Off de campeão, fazendo desta feita, o tetra nesta época desportiva. O Progresso iniciou o Play-Off com uma vitória difícil no primeiro jogo, por 3-2, mas nos últimos três jogos a equipa campeã regional, mostrou a raça de campeão e nos últimos três conseguiu inverter o resultado a seu favor, primeiro por 3-1, depois, por 3-2 e, por fim, por 3-0.

Findos os campeonatos regionais em São Vicente, as duas equipas agora preparam-se para o Campeonato Nacional das categorias que se realiza entre 4 a 9 de Julho na Cidade da Praia.