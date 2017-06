Crime passional : “Vá em paz Cidlene. É um absurdo, tamanha violência neste país”

20/06/2017 02:12 - Modificado em 20/06/2017 02:14

Após o assassinato de Cidlene Lopes, familiares e amigos da jovem usaram a rede social para prestarem a homenagem à jovem e mostrarem-se revoltados com o crime. Mas a pergunta que muitos deixam é: e agora, os filhos?

Segundo os textos das mensagens, ela preparava-se para ter o terceiro filho. “Muito triste, muito mesmo. Deus conforte todas as pessoas que conviviam com ela e estão sofrendo esta perda, além de que ela carregava outro ser dentro de si”.

Na página da vítima são deixadas muitas mensagens de consolo à família para além dos comentários que mostram a indignação de quem não aceita o acto que consideram macabro.

Uma amiga afirma que nada justifica tal acto: “Acabou o amor, as pessoas não se amam. Pedimos a Deus que nos ajude nesta hora difícil e que as suas crianças não cresçam com este fardo pesado”, desabafou.

“Inacreditável, vá em paz Cidlene. É um absurdo, tamanha violência neste país. Às vezes pergunto-me qual o rumo que as coisas vão, onde é que vamos parar? Não queria acreditar quando recebi esta notícia… Eu estou chocado! Desejo muita força para toda a família num momento como este. Sei o quanto é difícil”.

Noutro post, um homem diz: “Isso chama-se depressão, em vez de tirar a vida de alguém deveria ter procurado ajuda. Uma menina linda que morreu sem se poder defender”.