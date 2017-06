Funeral de Cidlene Lopes dependente do médico legista que vem da … Praia

20/06/2017 02:07 - Modificado em 20/06/2017 02:10

O funeral de Cidlene Lopes está dependente da chegada da capital do médico legista que irá realizar a autópsia ao corpo da vítima. E, sendo assim, o corpo da jovem assassinada na zona da Ribeira de Julião, continua na câmara fria da Casa Mortuária do HBS até ser liberado pelas autoridades. Este problema acaba por aumentar o sofrimento no seio dos familiares que anseiam por realizar o funeral da vítima.

A cerimónia fúnebre vai assim sofrer um atraso. As famílias aguardam para enterrar os parentes que necessitam de passar pelos exames autópticos para que então os corpos sejam liberados para os procedimentos fúnebres. Estes dizem esperar ter em breve a oportunidade de realizar o funeral de Cidlene, porque estando ela sem enterrar, o sofrimento vai-se acumulando dia após dia.

Esta situação é comum nas ilhas onde não há médicos legistas para a realização da autópsia, o que gera um certo desconforto para os familiares que querem dar o descanso à jovem cuja vida foi tirada no domingo passado pelo ex-companheiro na zona da Ribeira de Julião.

Os casos de demora na liberação dos corpos têm sido frequentes, sobretudo, quando acontecem casos do tipo em que são necessários exames para confirmar as suspeitas do crime.

Portanto, a família “tem de aguardar” a chegada à ilha deste profissional da saúde para que possa determinar as causas da morte da jovem, que pelas investigações preliminares levaram as autoridades a concluírem que foi vítima de homicídio e pelas informações a que este online teve acesso, este foi premeditado.

Familiares e conhecidos aguardam então a liberação do corpo por parte da Delegacia de Saúde para poderem enterrar a jovem que deixa dois filhos menores fruto do relacionamento com Dicha Évora.