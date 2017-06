Campeonato Sub-17: Batuque FC inicia Play-Off com goleada sobre a Real Sociedade

20/06/2017 01:48 - Modificado em 20/06/2017 01:48

A primeira jornada do Play-Off de apuramento para o campeão regional desta época desportiva, arrancou este fim-de-semana com dois jogos e com o Batuque FC a arrancar da melhor forma, tendo goleado a equipa da Real Sociedade por 5-0, enquanto que o Geneva e o Geração Benfica não foram além de um empate a uma bola.

Quatro equipas deram o pontapé de saída para a fase decisiva da competição que irá determinar o campeão regional desta época e a equipa que irá representar a Ilha no Campeonato Nacional de Futebol da categoria.

As equipas do Geneva e do Geração Benfica abriram a primeira jornada e não foram além de um empate a uma bola. A equipa que este ano se estreia na prova, o Geneva, fez um belíssimo Campeonato Regional, chegando ao fim da fase regular como segundo classificado somente atrás do Batuque FC, por isso, chegaram a este jogo como favoritos à conquista dos três pontos.

A equipa entrou um pouco apática no jogo e com alguma ansiedade e, na primeira parte, viu o Geração adiantar-se no marcador por intermédio de Beny. Na segunda parte, a equipa do Geneva entrou com outra disponibilidade no jogo e chegou ao empate através do seu capitão e médio criativo, o camisola 10, Willy. Com o Geneva a procurar a todo o custo o golo da vitória, a equipa do Geração Benfica foi forçada a recuar no terreno de jogo, mas o desperdício tomou conta dos jovens jogadores do Geneva que, na cara do golo, não tiveram a frieza necessária para a finalização. O rosto dos desperdícios foi o camisola 9, Walter, que teve algumas boas situações de golo mas não teve a calma necessária. O Geneva não conseguiu a vitória mas foi de longe a melhor equipa no terreno de jogo, uma equipa muito compacta que é orientada por Bruno, um jovem com apenas 19 de idade.

No outro jogo da jornada, os líderes da fase regular da prova não tiveram dificuldades em vencer a formação da Real Sociedade, quarta classificada, por 5-0. O Batuque FC iniciou o jogo da melhor forma possível e, desde cedo, começou a construir o resultado com o ponta de lança, o talismã da equipa, Joshua, melhor marcador da fase regular com 15 remates certeiros, a abrir o activo para os comandados de Djodje com um remate potente. O Batuque não tirou o pé do acelerador e, volvidos poucos minutos após o golo de Joshua, o médio centro Kelvin, camisola 8, abriu o livro na marcação de um livre directo, cobrado da ponta esquerda do ataque axadrezado, com a bola a entrar junto da quina da baliza da Real Sociedade. Uma execução que deixou o agora seleccionador da categoria por Cabo Verde, Djodje, muito satisfeito.

Na segunda parte do jogo, os jovens do Batuque FC vieram com a mesma disponibilidade e marcaram mais três golos, primeiro por Sivaldo, seguindo-se Alex, com Kevin a fechar as contas do marcador para o Batuque FC. O resultado final peca por ser pouco, pois os jovens do Batuque tiveram algumas boas situações de golo não concretizadas mas, com esta vitória gorda, arrancam da melhor forma possível o Play-Off.

A segunda jornada do Campeonato Regional vai ter duelo de gigantes entre o Batuque e o Geneva, num jogo em que claramente o Geneva leva mais pressão para poder vencer, porque não vencendo este jogo ficará de certeza em maus lençóis.

Classificação primeira jornada Play-Off:

1- Batuque FC 3 pontos; 2- Geneva 1 ponto; 3- Geração Benfica 1 ponto; 4- Real Sociedade 0