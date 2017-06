Concurso Miss e Mister Inter-Universidades adiado no próprio dia do evento

19/06/2017 03:38 - Modificado em 19/06/2017 03:39

O concurso de Miss e Mister Inter-Universidades 2017 foi adiado para o dia 07 de Julho, por diversos motivos, entre os quais, se prendem questões que se sobrepõem à capacidade da organização na edição de mais um concurso de Miss Inter-Universidades que este ano conta com a valência da vertente masculina.

Este online sabe que a informação do adiamento foi avançada aos concorrentes poucas horas antes dos preparativos para a realização do concurso que estava agendado para este fim-de-semana, 17 de Junho, no Quintal das Artes, local onde foi constatada “in loco”, a falta de condições para a realização de um evento do tipo, algo que a organização, segundo

fonte deste jornal, não quis levar em conta.

Declarações feitas de forma indignada, afirmam que a organização desde cedo estava a par dos problemas enfrentados no espaço e que foi sugerido dias antes para que o concurso fosse adiado, mas a mesma não levou em conta os diversos sinais recebidos nos últimos dias e optou, no próprio dia pelo adiamento do evento, o que trouxe alguns constrangimentos aos vinte e três concorrentes, doze do sexo feminino e onze do sexo masculino de todas as universidades de São Vicente, incluindo o Instituto Universitário de Educação que já tinha iniciado os preparativos para a grande noite.

Entretanto, a organização ainda não tem nenhum local em vista onde será organizada a edição de 2017 do evento.